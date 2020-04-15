İsviçre'den DSÖ'ye tam destek

İsviçre Sağlık Bakanlığından İsviçre Haber Ajansı ATS'ye yapılan açıklamada, DSÖ'ye tam destek geldi. Açıklamada, "çok taraflılık" ve "uluslararası iş birliğinin" Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede merkezi bir rol oynadığı vurgulanarak "Dünya Sağlık Örgütü, bu pandeminin kilit uluslararası organizasyonudur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, DSÖ'ye sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamasının ardından, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün TSİ 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans sistemiyle düzenlenecek basın toplantısına, dünya genelinden yaklaşık 350 gazetecinin katılmasının bekleniyor.

Ghebreyesus bugün Twitter'da yaptığı pek çok paylaşımda ise Trump'ın dün DSÖ'ye yönelttiği suçlamalara değinmedi. Basın toplantısında, Ghebreyesus'un Trump'ın iddialarını yanıtlaması bekleniyor.

Trump DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştu

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.