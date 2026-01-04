×
İsviçre'deki yangında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre#Crans-Montana#Yangın Faciası
İsviçredeki yangında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 16:27

İsviçre'deki Valais kanton polisi, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan yangında yaşamını yitiren 40 kişiden 16'sının daha kimliğinin belirlendiğini kaydetti.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilenlerden 10'unun İsviçre, ikisinin İtalyan, diğer 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Yangında hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 24'ünün kimliğinin tespit edildiği, ulaşılacak yeni bilgilerin ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, yangında hayatını kaybedenler için bu sabah Crans-Montana'da anma töreni düzenlendi.

İsviçredeki yangında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İSÇİVRE'DE YANGIN FACİASI

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

#İsviçre#Crans-Montana#Yangın Faciası

