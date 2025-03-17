×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsviçre’de yine Kıbrıs masası kuruluyor

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#İsviçre#Kktc
İsviçre’de yine Kıbrıs masası kuruluyor
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM tarihinin en eski sorunlarından Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasında uzlaşı arayışıyla bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla yeni bir gayriresmi zirve düzenliyor.

Haberin Devamı

Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenliğin tanınarak, iki devletli çözüm talebinden geri adım atmayacaklarını tekrarladı. Garantör ülkelerden İngiltere ise zirveye, bir alt seviye, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kuzey Amerika ve Avrupa İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı’yla katılıyor.

Türkiye, zirveden yeni bir sürecin başlayacağı beklentisi içinde değil. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “toplantı” diye adlandırdığı gayriresmi buluşmanın hiçbir surette “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” ya da “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımadığını vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#İsviçre#Kktc

BAKMADAN GEÇME!