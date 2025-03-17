İsviçre’de yine Kıbrıs masası kuruluyor

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Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenliğin tanınarak, iki devletli çözüm talebinden geri adım atmayacaklarını tekrarladı. Garantör ülkelerden İngiltere ise zirveye, bir alt seviye, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kuzey Amerika ve Avrupa İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı’yla katılıyor.



Türkiye, zirveden yeni bir sürecin başlayacağı beklentisi içinde değil. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “toplantı” diye adlandırdığı gayriresmi buluşmanın hiçbir surette “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” ya da “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımadığını vurguladı.