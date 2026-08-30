İsviçre'de silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

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Aargau kanton polisi tarafından, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiği ifade edildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı polis operasyonunun sürdüğü kaydedilen paylaşımda, Aarau Yüzme Havuzu'nun da ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Paylaşımda, "İlk bulgulara göre, Schachen bölgesindeki gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır." denildi.

SALDIRGAN FİRAR ETTİ

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Olayın failinin kimliğinin ve olası nedenlerin belirsiz olduğuna işaret edilen paylaşımda, failin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Paylaşımda, "vatandaşlara bölgeden uzak durmaları" yönünde çağrı yapılırken, daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.

Çok sayıda kişinin olayın yaşandığı yerde bulunduğu da polis tarafından açıklandı.

Aargau Kanton Polisi Basın Sözcüsü Pascal Wenzel, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye yaptığı açıklamada da silahlı saldırı bilgisinin gece yerel saatle 02.30'dan kısa süre sonra Aargau kanton polis merkezine ulaştığını dile getirdi.

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