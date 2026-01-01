×
Dünya Haberleri

İsviçre'de patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

#İsviçre Patlama#Crans-Montana#Terör Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 08:45

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasındaki kayak merkezinde patlama meydana geldi. İsviçreli yetkililer olayda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların birçok farklı milletten olduğunu tahmin ettikleri belirttiler. Crans-Montana kasabasına acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği kaydedilirken İsviçre polisi, patlama yaşanan kayak merkezinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu ifade etti.

İsviçre'nin ünlü kayak beldesi Crans-Montana'da, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir eğlence mekanında, Türkiye saati ile gece 03.30'da bir patlama meydana geldi. Patlamada, 40 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 115 kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Polis, olayın terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını vurguladı.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, dumandan etkilenenler için acil müdahale başlatıldı. 

OHAL İLAN EDİLDİ

Sky News'ün bildirdiğine göre, İsviçre Devlet Konseyi, Crans-Montana'daki patlamanın ardından olağanüstü hal ilan etti.

Valais eyalet meclisi üyesi Stephane Ganzer, düzenlediği basın toplantısında, bazı kurbanların farklı ülkelerden olması dolayısıyla olayın uluslararası boyut kazandığını belirterek, "Durumun ciddiyeti ve dün gece yaşanan olaylar göz önüne alındığında, Devlet Konseyi bu sabah, Halkın Korunması Kanunu'nun izin verdiği şekilde özel durum ilan etme kararı aldı. Bu yasal düzenleme, çeşitli kaynakları koordine etmemize olanak tanıyor Uzun sürecek bir olayla karşı karşıyayız." dedi.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Wallis kantonunda görevli Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, patlamada çok sayıda kişinin öldüğünü doğrulayarak, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. "Soruşturmamızın henüz başındayız. Burası çok sayıda turistin ziyaret ettiği, uluslararası alanda tanınmış bir kayak merkezi." ifadelerini kullandı.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFP'nin haberine göre, yetkililer, olayın yerel saatle 01.30 civarında, turistlerin sıkça gittiği Le Constellation adlı barda, yılbaşı kutlamalarının sürdüğü sırada meydana geldiğini açıkladı.

İsviçre polisi, patlamanın bir terör saldırısından kaynaklanmadığını belirtti. Crans-Montana üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edildiği ifade edildi.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

'HASTANELER YANGININ KURBANLARIYLA DOLUP TAŞTI'

Ulusal yayın kuruluşu RTS'ye demeç veren İsviçre hava ambulansı ve kurtarma servisinde görevli bir doktor, hastanelerin "ağır yanık vakalarıyla dolup taştığını" söyledi.

İsviçre medyasında yayımlanan görüntülerde, acil müdahale ekiplerinin alevler içinde kalan binaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Patlama, İsviçre'nin Crans-Montana Alpleri kayak merkezinde meydana geldi. Lüks tatil merkezi, turistler arasında popüler olan İsviçre'nin Valais bölgesinde yer alıyor. Crans-Montana, İsviçre'nin başkenti Bern'e yaklaşık 2 saat uzaklıkta.

İsviçrede patlama: 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

 

#İsviçre Patlama#Crans-Montana#Terör Saldırısı

