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İsviçre'de patlama: 2 ölü, 11 yaralı

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#İsviçre#Patlama#Dünya
İsviçrede patlama: 2 ölü, 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 13:42

İsviçre'de çok katlı bir binanın otoparkında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

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İsviçre'nin Aargau kantonuna bağlı Nussbaumen'deki bir binanın kapalı otoparkında akşam saatlerinde patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, büyük panik yaşandı. Yangın kısa süre içerisinde diğer katlara yayıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Binada ve park halindeki araçlarda büyük hasar meydana geldi. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verirken, yangın gece saatlerinde söndürülebildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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#İsviçre#Patlama#Dünya

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