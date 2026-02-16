İsviçre'de kritik görüşme: İran Dışişleri Bakanı Erakçi Cenevre'de

×
HABERLERDünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın ABD ile yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turu için İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Arakçi, ABD ile yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turu için geldiği Cenevre’deki temasları kapsamında bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cenevre temasları kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi ile bir araya geldi. Uzman bir ekibin de hazır bulunacağı görüşmede derin teknik konuların masada olduğunu belirten Erakçi’nin, Cenevre temasları kapsamında İsviçreli ve Ummanlı meslektaşları ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Umman’ın arabuluculuğundaki müzakerelerin ikinci turu önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Erakçi, "Adil ve eşitlikçi bir anlaşma için gerçekçi düşüncelerle Cenevre’deyim. Masada olmayan şey: tehditler karşısında boyun eğmek" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde ABD tarafını Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil ediyor.

İsrail’in geçtiğimiz Haziran ayında İran’a gerçekleştirdiği saldırılarının ardından duran Tahran ve Washington arasında müzakereler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

12 GÜNLÜK SAVAŞ

İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuş ve onlarca nükleer tesis ile askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Tahran yönetimi ise saldırılara misilleme olarak İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile karşılık vermişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey askeri yetkili ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordow ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırmış, İran’da karşılık olarak bir gün sonra 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırmıştı.

Bir gün sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 günlük savaşın son bulduğunu ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOĞU

UAEA, aylardır İran'ı saldırılarının ardından 440 kg yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ne olduğu konusunda açıklama yapmaya ve Haziran ayında bombalanan üç önemli tesis de denetimlerin tamamen yeniden başlamasına izin vermeye çağırıyor.

İran, UAEA’nın Haziran ayındaki saldırılarda hedef alınmayan nükleer tesisleri incelemesine izin verirken, UAEA’nın ABD ve İsrail saldırılarıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini ve bombalanan tesislerin denetim için güvenli olmadığını belirtiyor.

UAEA ve İran, Eylül ayında Kahire'de denetleme ve doğrulamaya yönelik bir anlaşma duyurmuş, ancak Batılı güçlerin İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından Tahran anlaşmayı iptal etmişti.

