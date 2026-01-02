İsviçre'de facia 'geliyorum' demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... 'Her şey saniyeler içinde alev aldı'

Haberin Devamı

İsviçre’nin Alp Dağları’ndaki Crans-Montana kayak merkezinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında en az 47 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Facianın yaşandığı kulübün, daha önce kamuya açık bir değerlendirme platformunda 10 üzerinden 6.5 güvenlik puanı aldığı ortaya çıktı. Platformda kulüp için özel bir uyarı yer almazken, bu detay yangının neden bu kadar hızlı yayıldığına ilişkin soruşturmalarda dikkat çekti.

Yetkililer, yanıcı iç mekân malzemeleri ile sınırlı kaçış yollarının, ölü ve yaralı sayısının bu denli artmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Yangının çıktığı bodrum kattaki Le Constellation adlı mekânda ahşap mobilyalar ile köpük benzeri tavan kaplamalarının bulunduğu belirtildi. Kulübün, içeride bulunanların kaçışı için yalnızca dar bir merdivene sahip olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün, alevler hızla yayılırken yalnızca bir adet ve dar çıkışa yönelen kalabalığın ezilerek ya da dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Soruşturmayı yürüten ekipler, alevlerin sıçramasıyla yangının kısa sürede kapalı alandaki tüm yanıcı yüzeylerin neredeyse aynı anda tutuşmasına neden olduğunu ve içeridekilerin kaçma şansının kalmadığını ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya platformu X

“HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE ALEV ALDI”

Tanık ifadelerine göre yangın, Yılbaşı gecesi saat yerel saatle 01.30 sularında, içki servisinin yapıldığı sırada bir garsonun şişe üzerinde maytap taşımasıyla başladı. Maytabın yaydığı kıvılcımlar tavandaki malzemeleri tutuşturdu ve alevler saniyeler içinde yayıldı.

Hayatta kalanlar, kulüp içinde yaşananları “dehşet verici” olarak tanımladı. Görgü tanığı Gianni, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, “İnsanların yüzleri tamamen yanmıştı, saçları yoktu. Kıyafetleri derilerine yapışmıştı” dedi.

Olay sırasında dışarıda bulunan 18 yaşındaki Alexis, insanların camları kırmaya çalıştığını belirterek, “İçeriden alevler çıkıyordu. İnsanlar alevlerin içinden koşarak kaçıyordu” dedi.

Bir başka 18 yaşındaki genç ise, kardeşini kurtarmak için kulübe girdiğini söyleyerek, “İnsanların yandığını gördüm. Kıyafetleri kalmamıştı. Çok sarsıcıydı” ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Oscar, Sky News’e yaptığı açıklamada, “Bazı insanların yüzleri tamamen yanmıştı ama bunun farkında değillerdi. Adrenalin nedeniyle acı hissetmiyorlardı” dedi.

Yangının çıkış anı | Kaynak: YouTube/@ConstellationCransMontana

Tanıklar, yaşananları "korku filmi gibi” sözleriyle anlattı.

Yetkililer, içecek sunumlarında bu tür gösteri amaçlı maytap kullanımının mevzuata uygun olup olmadığını soruşturuyor.

MEKAN SAHİPLERİ ŞOKTA

Fransız BFMTV’nin aktardığına göre, kulüp bölgede yaklaşık 10 yıldır yaşayan Jacques Moretti (49) ve eşi Jessica Moretti’ye (40) ait. Fransız Korsika Adası kökenli çiftin, İsviçre eğlence sektöründe tanınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Yangın sırasında kulübün içinde bulunan Jessica Moretti’nin kolundan yaralandığı, eşi Jacques Moretti’nin ise olay anında çiftin diğer işletmelerinden birinde olduğu kaydedildi. Çifte yakın kaynaklar, her iki ismin de “tamamen şok içinde” olduğunu aktardı.

“BU BİR SALDIRI DEĞİL”

Emniyet yetkilisi Frederic Gisler, düzenlenen basın toplantısında, “Toplumumuz yıkılmış durumda” dedi. Başsavcı Baatrice Pilloud ise,

“Bu olayda herhangi bir saldırı ihtimali söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Pilloud, olay yerinin henüz güvenli olmadığı için uzmanların içeri giremediğini ve yangının kesin nedeninin belirlenmesinin zaman alacağını söyledi.

FACİANIN ARDINDAN BÖLGEDE YAS HÂKİM

Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, kapasitesi 300 olan kulüpte çıkan yangının ardından 10 helikopter ve 40 ambulans bölgeye sevk edildi. Hastanelerin yanık şikayetiyle gelen hastalarla dolduğu, bazı yaralıların başka şehirlere nakledildiği bildirildi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin günler sürebileceğini açıkladı. Crans-Montana’da hava sahası geçici olarak kapatılırken, facia nedeniyle 5 günlük yas ilan edildi.