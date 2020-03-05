DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:54,
İsviçre’de Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm
İsviçre’de Corona Virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Hastanın 74 yaşında olduğu ve kronik hastalığı bulunduğu bildirildi.
Yerel medya, İsviçre’nin Vaud kantonunda Salı günü hastaneye kaldırılan ve kronik hastalığı bulunan 74 yaşındaki hastanın Corona Virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu arada İsviçre'de 90 Corona Virüs vakasının bulunduğu belirtildi.
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