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İsviçre zirvesinde ruhban okulu görüşmesi

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#Ukrayna#Kiriakos Miçotakis#Ruhban Okulu
İsviçre zirvesinde ruhban okulu görüşmesi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Ukrayna Barış Konferansı için İsviçre’de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos zirve arasında bir araya geldi.

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Yunan hükümeti kaynakları, görüşmede hakkında “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili olarak, son dönemdeki olumlu hareketlilik için  duyulan memnuniyetin dile getirildiğini” aktardı. Aynı kaynaklar, Başbakan Miçotakis’in Patrikhane ve Türkiye’deki Rum azınlık konuları ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde İstanbul’u ziyaret etme planı olduğunu Bartholomeos’a ilettiğini kaydetti.

Atina’da Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili beklentiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Mayıs’ta Yunan Kathimerini gazetesinde yayınlanan demecinde, “Okulun açılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili de komşumuzdan aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” demesiyle başlamış, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, 1971 yılında  faaliyetini durduran okulu ziyaretiyle yoğunlaşmıştı.

 

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#Ukrayna#Kiriakos Miçotakis#Ruhban Okulu

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