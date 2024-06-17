İsviçre zirvesinde ruhban okulu görüşmesi

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Yunan hükümeti kaynakları, görüşmede hakkında “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili olarak, son dönemdeki olumlu hareketlilik için duyulan memnuniyetin dile getirildiğini” aktardı. Aynı kaynaklar, Başbakan Miçotakis’in Patrikhane ve Türkiye’deki Rum azınlık konuları ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde İstanbul’u ziyaret etme planı olduğunu Bartholomeos’a ilettiğini kaydetti.

Atina’da Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili beklentiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Mayıs’ta Yunan Kathimerini gazetesinde yayınlanan demecinde, “Okulun açılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili de komşumuzdan aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” demesiyle başlamış, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, 1971 yılında faaliyetini durduran okulu ziyaretiyle yoğunlaşmıştı.