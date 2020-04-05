Vinyet Avrupa'da otoyol geçişi sağlamak için elde edilmesi gereken bir karttır. Bu sistem belli bir ücret dahilinde farklı süreler için alınmaktadır. Avrupa'nın değişik ülkelerinde olduğu gibi İsviçre içinde vinyet elde edilmesi büyük öneme sahiptir. Aksi takdirde ciddi cezalar ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

İsviçre Vinyet 2020 - İsviçre Otoyol Ücretleri Vignette Nereden Nasıl Alınır?

1985 yılından bu yana İsviçre otoyolları için vergi alınmaktadır. Bu vergiler ise günümüzde Vignette ismi ile bilinen bir kart üzerinden gerçekleşir. Otoyolları kullanmak isteyen pek çok kişi bu kartı almalı ve aracına yerleştirilmelidir. Pek çok farklı Avrupa ülkesinde bu kart günlük ya da aylık ve yıllık olarak elde edilebiliyor. Ancak İsviçre otoyolunu kullanmak için ise yalnızca sürücüler yıllık olarak bu kartları elde edebilmektedir. Bu kartları alabilmek için belli başlı bazı yerleri değerlendirmek mümkün.

- Benzinliklerden,

- Postanelerden,

- TCS satış noktalarında,

- Otomobil kulüpleri,

- İsviçre sınırı,

- Web siteleri,

Bu yollardan herhangi birini kullanabilir ve güvenli şekilde vinyet elde edebilirsiniz.

İsviçre Vinyet 2020 - İsviçre Otoyol Ücretleri Vignette Ne Kadar?

2020 yılı itibarıyla İsviçre otoyolunu kullanmak için vinyet ücretleri güncellenmiş durumda. Dijital ya da yapışkan olarak 2 farklı seçenek üzerinden elde edilen vignette kartı, İsviçre için şu an 40 CHF değerindedir. Bu fiyat sabittir ve yıllık olarak elde edilir. Çünkü diğer Avrupa ülkelerine göre İsviçre’de yalnızca yıllık olarak vinyet kartı elde edilebilmektedir.

İsviçre Vinyet 2020 - İsviçre Otoyol Vignette Alınmazsa Ne Olur?

Aracına doğru şekilde yerleştirmeyen ya da vinyet kullanmayan sürücüler İsveç otoyolları geçişinde, ciddi cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Eğer otoyol geçiş esnasında vinyet bulunmuyorsa 177 Euro gibi bir bedel ödeme ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Mutlaka aracın camının ön tarafına vinyet yapıştırılması gerekmektedir.