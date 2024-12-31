İsviçre uçağında panik: 1 kişi öldü

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Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanarak İsviçre'nin Zürih kentine seyahat etmekte olan İsviçre Uluslararası Hava Yolları'na (SWISS) ait yolcu uçağı Avusturya'nın Graz kentine acil iniş gerçekleştirdi.

23 Aralık'ta acil iniş yapmak zorunda kalan yolcu uçağının, uçuş sırasında motorunda yaşanan sorun nedeniyle dumanlar içinde kaldığı belirtildi.

74 yolcu ve 5 mürettebat ile uçan yolcu uçağı, inişin ardından hızla tahliye edilirken 12 kişi olay yerinde acil tedavi altına alındı. Bir uçuş görevlisi, kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

İsviçre Uluslararası Hava Yolları sözcüsü, kazadan 1 hafta sonra uçuş görevlisinin hayatını kaybettiğini "Genç meslektaşımızın Graz'daki hastanede hayatını kaybettiğini en derin üzüntü ve kederle bildirmek durumundayız" sözleriyle duyurdu.

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İsviçre Uluslararası Hava Yolları CEO'su Jens Fehlinger, "Değerli meslektaşımızın ölümü karşısında yıkılmış durumdayız" dedi. Firmanın kıdemli yöneticisi Oliver Buchhofer ise, bunun “kara bir gün” olduğunu söyledi.

Ölen uçuş görevlisinin yakınlarına saygı duyduklarını belirten yetkililer, ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmazken hastaneye kaldırılan ikinci bir uçuş görevlisinin taburcu edildiğini açıkladı.