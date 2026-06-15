İsviçre nüfus sınırına sandıkta ‘hayır’ dedi

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İlk projeksiyonlara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 55’i teklife karşı oy kullandı. Sağcı İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) gündeme getirdiği girişim, ülke gündeminde uzun süredir kapsamlı tartışmalara neden oluyordu. SVP yasa teklifini; konut sıkıntısı, yükselen kiralar, trafik yoğunluğu, kalabalık toplu taşıma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim sorunları ve ulusal kimliğin değişmesinin nüfus artışı kaynaklı olduğu gerekçesiyle sandığa getirmişti.

Nüfusu 9.1 milyona ulaşan ülkede göçün ciddi biçimde sınırlandırılmasını öngören teklif, nüfusun 2050’den önce 10 milyonu aşmasını engellemeyi hedefliyordu. Teklif, nüfusun 2050’den önce 9.5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle “iltica ve aile birleşimi alanında” bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalmasını öngörüyordu. İsviçre’de nüfusun yaklaşık yüzde 27’sini yabancılar oluşturuyor.