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İsviçre güzelini vahşice katletti

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#İsviçre#Güzellik Yarışması#Kristina Joksimovic
İsviçre güzelini vahşice katletti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Eski İsviçre güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic’in, kocası tarafından vahşice öldürüldüğü ve cesedinin mutfak robotu ile parçalandığı iddia edildi.

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38 yaşındaki modelin cesedi 13 Şubat’ta, İsviçre’nin Basel kentine bağlı Binningen bölgesinde bulundu. Joksimovic’in 41 yaşındaki kocası Thomas ise baş şüpheli olarak tutuklandı. Mahkeme süreci devam ederken Thomas, 7 ay sonunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

CANİ KOCA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yerel medya, cani kocanın 2 çocuk annesi Joksimovic’i önce bahçe makası ve dekupaj testeresi ile öldürdüğünü, daha sonra da kimyasal bir solisyonla erittiğini yazdı. Karısının bıçakla saldırdığı için kendini savunduğunu iddia eden Thomas’ın dün tahliyesi istendi ancak mahkeme talebi reddetti. Kocanın ‘akıl sağlının yerinde olmadığı’ yönünde bulgular olduğu belirtildi. 2003 yılında Miss Northwest İsviçre güzellik yarışmasını kazanan Joksimovic, 2008 yılında Miss İsviçre yarışmasında finalist olmuştu.

 

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#İsviçre#Güzellik Yarışması#Kristina Joksimovic

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