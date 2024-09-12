İsviçre güzelini vahşice katletti

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38 yaşındaki modelin cesedi 13 Şubat’ta, İsviçre’nin Basel kentine bağlı Binningen bölgesinde bulundu. Joksimovic’in 41 yaşındaki kocası Thomas ise baş şüpheli olarak tutuklandı. Mahkeme süreci devam ederken Thomas, 7 ay sonunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

CANİ KOCA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yerel medya, cani kocanın 2 çocuk annesi Joksimovic’i önce bahçe makası ve dekupaj testeresi ile öldürdüğünü, daha sonra da kimyasal bir solisyonla erittiğini yazdı. Karısının bıçakla saldırdığı için kendini savunduğunu iddia eden Thomas’ın dün tahliyesi istendi ancak mahkeme talebi reddetti. Kocanın ‘akıl sağlının yerinde olmadığı’ yönünde bulgular olduğu belirtildi. 2003 yılında Miss Northwest İsviçre güzellik yarışmasını kazanan Joksimovic, 2008 yılında Miss İsviçre yarışmasında finalist olmuştu.