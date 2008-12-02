İsviçre’de reçeteyle eroin programı resmileştirildi
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İsviçre’de yapılan halk oylaması sonucunda, eroin bağımlılarına bu maddenin uzman gözetiminde verilmesini öngören program onaylandı.
Önceki gün sandığa giden 2.2 milyon İsviçreli seçmenin yüzde 63’ü, geçici eroin programını resmileştirdi. 1994’te deneme amacıyla başlatılan program kapsamında, İsviçre genelindeki 23 merkez, eroin bağımlılarına hizmet veriyor. Ret oyu veren sağcı partiler, mevcut programın hiçbir işe yaramadığını savunuyor.