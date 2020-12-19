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Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

İsviçre, BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısını onayladı

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İsviçre, BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısını onayladı
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İsviçre, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onayladı.

İngiltere, ABD ve Kanada’nın ardından İsviçre de BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği korona virüs aşısını onayladı. İsviçre’nin denetleyici sağlık kurumu Swissmedic tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar mevcut olan verilere göre aşı incelenen tüm yaş gruplarında yüksek düzeyde bir etkinlik gösterdi, böylece güvenlik gereksinimlerini karşıladı" ifadeleri yer aldı.

İsviçre hükümeti daha önce 3 milyon doz korona virüs aşısının teslimatı için sözleşme imzalamıştı.

Son verilere göre, toplam 403 bin 989 vakanın bulunduğun İsviçre’de 6 bin 561 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

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