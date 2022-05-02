İsviçre basınından bomba iddia: Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu!

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Dünya, bir dönem adı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anılan hatta Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva ile ilgili yeni iddiayı konuşuyor.

İsviçre basını Alina Kabaeva'nın 2 erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve bu çocukların babasının Putin olduğunu iddia etti.

İsviçreli gazete Sonntagszeitung tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocuklardan ilki 2015 yılında İsviçre'deki bir lüks özel klinikte dünyaya geldi.

2019'da bir erkek çocuk daha dünyaya getirdiği iddia edilen Kabaeva'nın bu doğumu Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı ancak söz konusu klinikten uzmanların kente getirildiği iddia edildi.

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Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocukların babasının Putin olduğunu belirterek yaptığı açıklamada 'Alina'nın başka bir ilişkisi yoktu. Bu onun için çok tehlikeli olurdu' ifadelerine yer verdi.

Aynı kişiye göre, İsviçre'de gerçekleşen ilk doğumda Putin bulunmazken Rus liderin kararı il ikinci doğum Moskova'da gerçekleşti.

Kabaeva ve Putin'in herkesten gizlediği çocukları olduğu iddiası yıllardır dillendirilse de bu konuda resmi bir doğrulama hiçbir zaman yapılmadı.

'ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE İSVİÇRE'DE YAŞIYOR'

Geçtiğimiz dönemde Kabaeva'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra İsviçre'deki özel bir dağ evine gönderildiğine dair haberler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi.

Bir çok kişi dilekçelerle ya da sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla İsviçre hükümetine seslenip, Kabaeva'nın sınır dışı edilmesini istemişti.

Change.org'da Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan bir dilekçe ile başlatılan kampanya şimdiye kadar 55 bin imza almıştı.

Ancak Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair şimdiye kadar hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.

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Öte yandan Batı medyasının yayınladığı bazı raporlar Kabaeva'nın İsviçre'de değil, Sibirya'nın Altay Dağları'ndaki yüksek teknolojili bir yeraltı sığınağında olduğunu iddia ediyor.

Savaşın ilk günlerinde Putin'in ailesi için özel bir yeraltı sığınağı inşa ettirdiği ve sevdiği insanları buraya gönderdiği iddia edilmişti.