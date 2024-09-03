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İsviçre, 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

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#İsviçre#Irak#Bağdat
İsviçre, 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 13:17

İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Irak’ın başkenti Bağdat’taki Büyükelçiliğini 33 yıl sonra yeniden açtı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ile ikili ilişkilerin güçlendirmenin amaçlandığı kaydedildi.

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İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açtı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı." denildi.

Açıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var." ifadeleri kullanıldı.

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#İsviçre#Irak#Bağdat

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