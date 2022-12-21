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İsveç'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Tobias Billström#İsveç#Ziyaret
İsveçten Türkiyeye kritik ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 12:05

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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#Tobias Billström#İsveç#Ziyaret

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