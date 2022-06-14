İsveç’ten Türkiye’ye ılımlı sinyaller

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İsveç’in olası NATO üyeliği görüşmenin ana konusunu oluşturdu. Ortak basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye’nin gündeme getirdiği endişeleri son derece ciddiye aldıklarını söyledi.



TERÖRLE MÜCADELE YASASI



Çözüm bulmak amacıyla Türkiye ile diyalog yürütüldüğünü söyleyen Andersson, “Geçtiğimiz yıllarda yasalarımızı değiştirdik. Şu an terörle mücadele konusunda daha güçlü mevzuatımız var. 1 Temmuz’da bu konuda daha da güçlü bir yasaya sahip olacağız” dedi. Andersson, Türkiye’ye yönelik silah ambargosu konusunda da farklı bir yaklaşım içine girilebileceğinin sinyalini verdi.



STOLTENBERG: İKİ ÖNEMLİ ADIM



Türkiye’nin, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve İsveç tarafından terörist örgüt olarak tanınan PKK konusunda endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Stoltenberg de terörle mücadele yasası ve silah ihracatına yönelik sinyalleri memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, “Bunlar Türkiye’nin endişelerini ele almaya yönelik iki önemli adım” dedi. Stoltenberg, sorunun çözümü için 28-30 Haziran’daki NATO zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

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İKİSİ DE ‘TURKEY’ YERİNE ‘TÜRKİYE’ DEDİ

Uluslararası alanda “Turkey” yerine “Türkiye” isminin kullanılması yönünde atılan adım da yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Basın toplantısını İngilizce olarak yapan Andersson ve Stoltenberg, açıklamalarında “Turkey” yerine “Türkiye” kelimesini kullandılar. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in yanı sıra NATO’ya da “Turkey” yerine “Türkiye” kullanılması için bildirimde bulunmuştu.