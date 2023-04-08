İsveç’ten Türkiye’ye bir kabul, bir ret

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İsveç Adalet Bakanlığı, Türkiye’de yolsuzluk suçuna karıştığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki Ömer Altun’un iadesine şartlı onay verdi. İsveç’in talebi üzerine Altun, Türkiye’ye gönderildikten sonra yeniden hâkim karşısına çıkacak. Öte yandan Ankara tarafından iadesi talep edilen bir diğer isim olan 51 yaşındaki Mehmet Zakir Karayel’in iadesine yönelik Yüksek Mahkeme’nin verdiği ret kararı hükümet tarafından da onaylandı. Adalet Bakanlığı, istenen bu kişinin İsveç vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. İsveç yasalarına göre İsveç pasaportu bulunan kimseler iade edilemiyor.



Stockholm, geçen yıl en az iki Türk vatandaşını Türkiye’ye iade ederken, 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağlantıları oldukları suçlaması yöneltilen bazı isimlerin iadesini ise kabul etmemişti. Türkiye’nin talep ettiği kişilerin iade edilmemesi Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamasının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.