İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması: Mükemmel ilişkilerimiz var

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İsveç'in başkenti Stockholm'de soruları yanıtlayan Billström, "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var çünkü NATO üyeliğimiz sayesinde artık tam askeri müttefikiz." dedi.

"HAKAN FİDAN İLE EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve NATO arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen üçlü görüşmede kararlaştırılan güvenlik anlaşmasına girme eşiğinde olduğunu kaydeden Billström, "Kişisel olarak işlerin planlandığı gibi ilerlediğini hissediyorum." diye konuştu.

Billström, Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ni sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek "Mevkidaşım Hakan Fidan ile en kısa zamanda, umarım önümüzdeki hafta Washington'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeyi ve görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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"İSVEÇ HER ZAMAN İNSANİ ATEŞKESİN BİR AN ÖNCE SAĞLANMASINDAN YANA"

İsveçli bakan, ülkesinin İsrai'in Gazze’ye süren saldırılarıyla ilgili tutumu hakkında şunları kaydetti:

“İsveç her zaman insani ateşkesin bir an önce sağlanmasından, tüm esirlerin serbest bırakılmasından ve İsrail ile Filistin'in yan yana birer devlet olarak var olduğu, dünyanın geri kalanının bu iki halka güvenlik garantisi verdiği iki devletli bir çözüm için müzakerelere geri dönülmesinden yanadır."