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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdikleri destek nedeni ile TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yeliÄŸini veto ettiÄŸi Ä°sveÃ§ geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan memorandum Ã§erÃ§evesinde 'terÃ¶rle mÃ¼cadele' sÃ¶zÃ¼ verse de skandal kararlara imza atmaya devam ediyor

HAPÄ°S CEZASI ONANDI, SINIR DIÅžI KARARI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Ä°sveÃ§'te YÃ¼ksek Mahkeme, geÃ§tiÄŸimiz 6 Temmuzâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™yÄ± finanse etmeye Ã§alÄ±ÅŸmak, gasp ve silah suÃ§larÄ±ndan 4,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 40 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸahsÄ±n itiraz baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdi.

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸahsÄ±n gasp, silahlÄ± saldÄ±rÄ± ve terÃ¶re finans saÄŸlamaktan suÃ§lu bulunduÄŸu, Stockholm BÃ¶lge Mahkemesinin verdiÄŸi hapis cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ancak ÅŸahsÄ±n Ä°sveÃ§â€™te cezasÄ±nÄ± Ã§ektikten sonra TÃ¼rkiye'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi vurgulandÄ±.

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Stockholm BÃ¶lge Mahkemesinden 6 Temmuzâ€™da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 40 yaÅŸlarÄ±ndaki ÅŸahsÄ±n PKKâ€™yÄ± finanse etme, gasp giriÅŸimi ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± suÃ§larÄ±ndan 4,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra TÃ¼rkiyeâ€™ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Gasp giriÅŸiminin amacÄ±nÄ±n "PKK'ya para saÄŸlamak" olduÄŸu aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±Ã§ Mans Wigen, "BÃ¶lge mahkemesi, ÅŸahsÄ± Stockholm'de PKK'ya para Ã¶demesi iÃ§in silah zoruyla bir KÃ¼rt iÅŸ adamÄ±na ÅŸantaj yapmaya teÅŸebbÃ¼s etmekten mahkum etti. Åžantaj teÅŸebbÃ¼sÃ¼, PKK'nÄ±n Avrupa'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve gasp yoluyla da dahil olmak Ã¼zere kapsamlÄ± bir kaynak geliÅŸtirme programÄ± Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸti" demiÅŸti.

BÃ¶ylece Ä°sveÃ§'te ilk kez terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK iÃ§in haraÃ§ toplayan bir kiÅŸiye hapis cezasÄ± verilmiÅŸ oldu.

ÅžahsÄ±n avukatÄ± Ä°lhan AydÄ±n ise mÃ¼vekkilinin karara itiraz edeceÄŸini belirtmiÅŸti. SÃ¶z konusu ÅŸahÄ±s, ocak ayÄ±nda Stockholm'deki bir restoranÄ±n Ã¶nÃ¼nde silahla ateÅŸ edip tehditler savurduktan sonra tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.



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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ABD ziyareti Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°veÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin net ifadeler kullanmÄ±ÅŸ ve ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti;

"Ä°sveÃ§ Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getirmesi lazÄ±m. Peki ÅŸu anda Ä°sveÃ§ Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ä°ÅŸte yasa hazÄ±rladÄ±lar. YasayÄ± hazÄ±rlamak yetmez. YasayÄ± uygulamak gerekir. Åžu anda Ä°sveÃ§ ister anayasa ister yasa, ne deÄŸiÅŸikliÄŸi yaparsa yapsÄ±n. Ama kalkÄ±p da terÃ¶ristleri Ä°sveÃ§ polisinin korumasÄ± altÄ±nda gÃ¶steriye sevk ediyorlarsa, bu ne demektir? Bunlar gÃ¶revini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terÃ¶r eylemleri Stockholm caddelerinde devam ediyor demektir. O zaman bize verilen sÃ¶zler tutulmuyor. Bize verilen sÃ¶zler tutulmadÄ±ÄŸÄ± zaman benim parlamentom bu konuda nasÄ±l bir tavÄ±r takÄ±nÄ±r onu herkes takdir etsin."