İsveç'ten NATO üyeliği için kritik hamle! Türkiye'ye heyet göndereceklerini duyurdular

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Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nun NATO üyeliği için resmen başvuru yapacaklarını duyurmasının ardından flaş bir hamle de İsveç'ten geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, "NATO'ya başvuruyu değerlendirmek üzere bir heyet yakında Ankara'ya gidecek" dedi.

Gözden Kaçmasın İsveç'te iktidar partisinden NATO üyeliğine destek Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın Finlandiya Devlet Başkanı açıkladı: NATO üyeliği için resmen başvuracağız Haberi Görüntüle

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki endişeleri için "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" açıklamalarında bulunmuştu



ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMEMELERİ GEREKİYOR



Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.