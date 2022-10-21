İsveç'ten flaş Türkiye mesajı!

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Bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Helsinki'de bir araya gelen Billstrom, "Türkiye ve Macaristan parlamentolarındaki sürecin yakında tamamlanacağını düşünüyoruz" dedi.



Billstrom, "Erdoğan'ın Başbakanımız Kristersson'ın görüşme talebini kabul etmesi olumlu bir haber" ifadelerini kullandı ve haziran ayında Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “Bu üçlü muhtıranın taraflarıyla yakın diyalog ve yakın istişarelerin ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz. Her şeyin beklediğimize, yani Türk parlamentosunun (İsveç'in NATO üyeliğini) onaylamasına yol açacağına inanıyoruz" dedi.



"ANKARA'YA GİTMEYE HAZIRIM"



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün konuya ilişkin açıklamasında hükümet olarak NATO üyeliğine büyük önem verdiklerinin altını çizdi ve “Taahhütlerimizde çok ciddiyiz” mesajı verdi.



Bir önceki hükümet gibi Türkiye’yle anlaşmaya bağlı olduklarını ve şimdi taahhütleri hayata geçirmek için ellerinde daha fazla araç olduğunu belirten Kristersson, “Hükümetim Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumu uygulamak için çabaları ikiye katlayacaktır. Terörle mücadele bizim için NATO katılımından önce de sonra da önceliktir. Taahhütlerimizde çok ciddiyiz” dedi.



Kristersson en kısa zamanda Ankara’ya gitmeye hazır olduğunu ve bu konuda Türkiye’yle temasa geçtiklerini söyledi. Stoltenberg de “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin önemi üzerinde uzlaştık” diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RANDVU VERİN, GELSİN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamadaİsveç’in yeni başbakanının randevu talebinde bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımıza “randevu verin, gelsin” dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; “bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir” diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

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SADECE Türkiye VE MACARİSTAN'IN KARARI KALDI



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine Eylül ayının sonunda Slovakya parlamentosunun da onay vermesinin ardından iki ülkenin NATO'ya üye olabilmeleri için artık yalnız Türkiye ve Macaristan'ın onayını almaları gerekiyor.