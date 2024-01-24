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İsveç'ten Meclis'in 'NATO' kararına ilişkin ilk açıklama

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#İsveç#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsveçten Meclisin NATO kararına ilişkin ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 00:50

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz” denildi.

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Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı.

'BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK'

İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu” denildi.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAY BELGESİNİ İMZALAMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Billström ise, “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak” dedi.

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MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

TBMM’de İsveç’in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’si kabul, 55’i ise ret oyu kullandı.

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#İsveç#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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