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İsveç’ten ilk ‘terör finansmanı’ suçlaması

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#NATO#İsveç#Terör Finansmanı
İsveç’ten ilk ‘terör finansmanı’ suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

NATO üyeliği süreci devam eden İsveç’te ilk defa bir kişi terör örgütü PKK’ya finansman sağlamakla suçlandı.

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Savcılıktan yapılan açıklamada şubat ayında PKK/YPG terör örgütü için haraç topladığı iddiasıyla gözaltında alınan 40 yaşındaki kişinin, hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda, “ağırlaştırılmış gasp, ciddi silahlı suçlar ve terörü finanse etmeye teşebbüs” suçlarından mahkemeye çıkacağı belirtildi. İddianamede zanlının terör örgütü için para toplayan geniş bir ağın parçası olduğu ve Almanya’da tutuklu bulunan başka bir Türk vatandaşıyla ilişkisi olduğu kaydedildi. Ukrayna’nın işgalinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç, sürecin tamamlanması için Türkiye ve Macaristan parlamentolarından onay bekliyor. Ankara, İsveç yönetiminden PKK terör örgütüyle mücadelesinde somut adımlar görmeyi beklerken Stockholm, Haziran 2022’de Madrid’de imzalanan mutabakatta verdiği taahhütleri karşıladığını savunuyor. İsveç parlamentosu, NATO adaylığının açıklanmasından bu yana, biri anayasa ikisi yasa düzeyinde terör mevzuatını sıkılaştıran üç değişiklik yaptı.

 

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#NATO#İsveç#Terör Finansmanı

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