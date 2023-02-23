Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsveç’ten flaş Türkiye açıklaması... NATO üyeliği için tarih verdi

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#NATO#Dünya
İsveç’ten flaş Türkiye açıklaması... NATO üyeliği için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:26

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. ABD televizyonuna konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström üyelik sürecine yönelik flaş bir değerlendirmede bulundu. Billström üyelik için tarih de verdi.

Haberin Devamı

Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üye olmak için adım atan İsveç gözünü Temmuz ayındaki zirveye çevirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström üyelik süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

ABD merkezli CNBC'ye konuşan Billström, İsveç’in üyeliğinin Ankara ile yaşanan gerilim göz önüne alındığında gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna 'Tabii ki gerçekleşecek' yanıtını verdi.

Halihazırda NATO üyesi 30 ülkenin 28'inden onay aldıklarının altını çizen Billström ülkesinin NATO üyeliğinin artık bir an meselesi olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın

Kritik Moskova zirvesi sonrası NATOdan flaş açıklamaKritik Moskova zirvesi sonrası NATO'dan flaş açıklamaHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'nın müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmesinin iyi bir haber olduğunun altını çizen Billström 'Mutabakat kapsamında kendimize taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık' dedi.

Haberin Devamı

Hedeflerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik hedefine ulaşmak olduğunu belirten Billström açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Artık TBMM’nin onay sürecini başlatmasının zamanı geldi. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz.'

KRISTERSSON: TÜRKİYE'DEN TEYİT BEKLİYORUZ

İsveç kamu yayıncılık kuruluşu SVT'ye konuşan İsveç Başbakanı Kristersson ise, görüşme ile ilgili bir tarih bulunduğunu, ancak Türk tarafından teyit beklediklerini söyledi.

Kristersson, Mart ortasında belirlenen tarih için Türkiye'den teyit beklendiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Rusya Federasyon Konseyi, Yeni START anlaşmasını askıya alma kararını onayladıRusya Federasyon Konseyi, Yeni START anlaşmasını askıya alma kararını onayladıHaberi görüntüle

PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, hem Finlandiya hem de İsveç'te halkın çoğunluğu NATO üyeliğini destekliyor.

Bu destek sonrası birliğe resmi başvuruda bulunan iki ülke Türkiye ve Macaristan'ın onay vermesi durumunda NATO'ya resmen üye olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi