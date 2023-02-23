İsveç’ten flaş Türkiye açıklaması... NATO üyeliği için tarih verdi

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Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üye olmak için adım atan İsveç gözünü Temmuz ayındaki zirveye çevirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström üyelik süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

ABD merkezli CNBC'ye konuşan Billström, İsveç’in üyeliğinin Ankara ile yaşanan gerilim göz önüne alındığında gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna 'Tabii ki gerçekleşecek' yanıtını verdi.

Halihazırda NATO üyesi 30 ülkenin 28'inden onay aldıklarının altını çizen Billström ülkesinin NATO üyeliğinin artık bir an meselesi olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'nın müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmesinin iyi bir haber olduğunun altını çizen Billström 'Mutabakat kapsamında kendimize taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık' dedi.

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Hedeflerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik hedefine ulaşmak olduğunu belirten Billström açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Artık TBMM’nin onay sürecini başlatmasının zamanı geldi. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz.'

KRISTERSSON: TÜRKİYE'DEN TEYİT BEKLİYORUZ

İsveç kamu yayıncılık kuruluşu SVT'ye konuşan İsveç Başbakanı Kristersson ise, görüşme ile ilgili bir tarih bulunduğunu, ancak Türk tarafından teyit beklediklerini söyledi.

Kristersson, Mart ortasında belirlenen tarih için Türkiye'den teyit beklendiğini açıkladı.

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PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, hem Finlandiya hem de İsveç'te halkın çoğunluğu NATO üyeliğini destekliyor.

Bu destek sonrası birliğe resmi başvuruda bulunan iki ülke Türkiye ve Macaristan'ın onay vermesi durumunda NATO'ya resmen üye olacak.