Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'ten flaş Kuzey Akım ve Rusya açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Kuzey Akım 2#RUSYA
İsveçten flaş Kuzey Akım ve Rusya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 17:28

İsveç Başbakanı Andersson yaptığı açıklamada Kuzey Akım soruşturmasının bulgularını Rusya ile paylaşmayacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya ilişkin yapılan soruşturmanın bulgularını Rus yetkilileriyle veya Gazprom ile paylaşmayacak” dedi.

Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılarla ilgili İsveç’ten açıklama geldi.

İsveçli ekip tarafından yapılan olay yeri incelemesinde, sızıntının sebebinin patlamalar olduğuna ilişkin kanıtlar bulunduğu ve sabotaj iddialarının güçlendiği açıklandı.

Dün olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “İsveç'te ön soruşturmalarımız gizlidir. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya ilişkin yapılan soruşturmanın bulguları Rus yetkilileriyle veya Gazprom ile paylaşılmayacak” dedi.

Haberin Devamı

İsveç'in Rus gemilerinin sızıntının meydana geldiği bölgeleri ziyaret etmesini engelleme yetkisinin olmadığını belirten Anderson, "Sızıntının gerçekleştiği münhasır ekonomik bölgede güvenlik şeridini kaldırdık. Diğer gemilerin bölgede kalması mümkün, kurallar böyle işliyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveç hükümetine Rus yetkililerin ve Gazprom'un soruşturmaya katılmasına izin verilmesini talep eden bir mektup göndermiş, İsveç bunu reddetmişti.

Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmişti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Baltık Denizi'nde, Rusya'dan doğalgaz taşıyan boru hattındaki sızıntı görüntülendi
daha fazla video içinBaltık Denizi'nde, Rusya'dan doğalgaz taşıyan boru hattındaki sızıntı görüntülendi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Kuzey Akım 2#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı