İsveç'ten bir skandal karar daha...Polis yasakladı, mahkeme iptal etti!

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Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim'i yakarak gerçekleştirdiği çirkin eylem Türkiye ve İsveç arasında tansiyonu yükseltmişti.

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırılar ve Paludan'ın skandal eylemi sonrası NATO müzakerelerini bir süre askıya almış, daha sonra görüşmelerin 20 Şubat’ta yeniden başlayacağı duyurulmuştu.



İSVEÇ MAHKEMESİNDEN SKANDAL KARAR

NATO üyeliği için Ankara’nın onayını bekleyen Stockholm yönetimi, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan 3'lü mutabakatta yer alan taahhütleri yerine getirdiğini ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik adımlar attığını iddia etse İsveç İdari Mahkemesi bugün bir skandal karara daha imza attı.



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KUR'AN-I KERİM YAKILMASINI YASAKLAYAN KARAR İPTAL EDİLDİ

İsveç polisi geçtiğimiz ay, İslam aleyhindeki eylemlerin ülkenin uluslararası çıkarlarına zarar verebileceği ve güvenlik endişesi oluşturabileceği gerekçesiyle 'Kur'an-ı Kerim yakma' eylemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

İsveç İdari Mahkemesi bugün polisin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini yasaklayan kararını iptal etti.



Mahkeme 'güvenlik riski endişelerinin' gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Yargıç Eva-Lotta Hedin, Stockholm'deki Türk ve Irak büyükelçilikleri önünde planlanan protestolara atıfta bulunarak "Polisin kararına yeterli destek sağlanamadı" dedi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İsveç İç Güvenlik Teşkilatı (Säpo) bu sabah 'terör eylemi' planladığından şüphelenilen 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan kişilerin Ocak ayında İsveç büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Säpo terörle mücadele birimi başkan yardımcısı Susanna Trehorning, "Mevcut dava, İsveç Güvenlik Servisi'nin Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla bağlantılı olarak üzerinde çalıştığı birkaç vakadan biri" ifadelerini kullandı.