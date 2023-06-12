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İsveç'ten bir günde 2 karar! PKK destekçisinin iadesine onay, Kur'an-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı

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#İsveç#Pkk#Kuran-I Kerim
İsveçten bir günde 2 karar PKK destekçisinin iadesine onay, Kuran-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 17:33

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, bugün PKK destekçisi bir şahsın Türkiye'ye iadesini onaylarken aynı zamanda skandal bir karara imza attı ve Kur'an-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı.

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AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, İsveç hükümeti bir ilke imza atarak 35 yaşındaki PKK destekçisi bir şahsı Türkiye'ye iade etmeye karar verdi.

PKK DESTEKÇİSİNİN TÜRKİYE'YE İADESİNE ONAY

İsmi açıklanmayan 35 yaşındaki şahıs, 2014 yılında uyuşturucu suçu nedeniyle Türkiye'de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ancak şartlı olarak serbest bırakıldıktan sonra İsveç'e gitti.Şahıs geçtiğimiz yıl Türk adli makamlarının talebi üzerine cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek üzere İsveç'te tutuklandı.

İsveçten bir günde 2 karar PKK destekçisinin iadesine onay, Kuran-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı


Geçtiğimiz hafta İsveç Yüksek Mahkemesi PKK'yı destekleyen uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir kişinin Türkiye'ye iadesini onaylamış, şahsın iadesi için gözler hükümete çevrilmişti.

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Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, AFP'ye verdiği demeçte, hükümetin 35 yaşındaki Türk vatandaşı için iade kararı verdiğini doğruladı.

Stockholm yönetimi yeni terör yasası ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlasa da düzenlemenin PKK sempatizanlarının başkent Stockholm’de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz.

YÜKSEK MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR: KUR'AN-I KERİM YAKMA YASAĞI KALDIRILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası NATO'ya üye olmaya karar veren ancak bu konuda Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç geçtiğimiz günlerde yeni terör yasasını yürürlüğe soktu. Yeni terör yasası kapsamında alınan iade kararı İsveç'in NATO üyeliği için atılan bir adım olarak yorumlanırken İsveç Yüksek Mahkemesi bugün tartışmalı bir karara imza attı.

Şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik endişelerini gerekçe göstererek izin vermeyen İsveç polisinin kararı Yüksek Mahkemece iptal edildi.

İsveçten bir günde 2 karar PKK destekçisinin iadesine onay, Kuran-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı


TERÖR FİNANSMANI SUÇLAMASI

İsveç ayrıca iadesi onaylanan şahsın dışında, ilk defa bir kişiyi terör örgütü PKK’ya finansman sağlamakla suçlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şubat ayında PKK/YPG terör örgütü için haraç topladığı iddiasıyla gözaltında alınan 40 yaşındaki kişinin, hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda, “ağırlaştırılmış gasp, ciddi silahlı suçlar ve terörü finanse etmeye teşebbüs” suçlarından mahkemeye çıkacağı belirtildi.

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İddianamede zanlının terör örgütü için para toplayan geniş bir ağın parçası olduğu ve Almanya’da tutuklu bulunan başka bir Türk vatandaşıyla ilişkisi olduğu kaydedildi. 

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#İsveç#Pkk#Kuran-I Kerim

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