İsveç'teki skandal eyleme AB'den tepki

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Irak uyruklu Salvan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı eyleme tepkiler sürüyor.



AB Dış İlişkiler Servisi tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine ve eyleme tepki olarak Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği önünde yapılan gösterilere değinildi.



Açıklamada, "AB, Bağdat'taki gelişmeleri yakından takip ediyor, sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor. Diplomatik binalara yönelik saldırıları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



AB'nin Kuran'ın yakılmasına şiddetle karşı çıkan İsveç Dışişleri Bakanlığı'na katıldığı belirtilerek, "Bu eylem hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Kuran'ı veya herhangi bir kutsal kitabı yakmak saldırgan, saygısız ve açık bir provokasyon eylemidir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğün tezahürlerinin Avrupa'da yeri yoktur. Böyle bir eylemin Müslümanların önemli bir bayramı olan Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilmesi daha da üzücüdür. AB dışarıda ve içeride din, inanç ve ifade özgürlüğünü desteklemeye devam ediyor. Şimdi daha fazla gerginliği önlemek, karşılıklı anlayış ve saygı için birlikte durma zamanı" denildi.



Stockholm'deki tepki çeken eylemin ardından Irak’ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr’ın yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğinde toplanarak gösteri düzenlemiş, binanın çatısına çıkmıştı.