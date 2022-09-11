İsveç'teki seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu

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İsveç’te halk genel seçimler için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erdi. İsveçlilerin ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni hükümet ve belediye başkanlarına karar verdikleri seçimde, sandıkların kapanmasıyla birlikte sandık çıkış anketi yayınladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un da yer aldığı sol blok resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,6'sını, göçmen karşıtı İsveç Demokratların yer aldığı sağ blok ise oyların yüzde 48'ini aldı.