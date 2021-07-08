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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

İsveç'te uçak faciası! Çok sayıda ölü var

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İsveç'te uçak faciası! Çok sayıda ölü var

İsveç'in Örebro kentinde paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Örebro Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Lars Hedelin, yaptığı açıklamada, Örebro Havaalanı'ndan yerel saatle 19. 22'de havalanan çift motorlu uçağın, kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle düştüğünü söyledi. Uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu kaydeden Hedelin, kesin sayı vermezken uçaktakilerin çoğunun öldüğünü duyurdu.

Yerel basına göre, kazanın motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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