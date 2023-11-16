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İsveç'te tüm gözler Türkiye'ye çevrilmişken kötü Haber Macaristan'dan geldi

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#İsveç#Nato#Tbmm
İsveçte tüm gözler Türkiyeye çevrilmişken kötü Haber Macaristandan geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 12:26

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. İsveç Türkiye'den gelecek haberlere kilitlenmişken NATO üyeliği ile ilgili kötü haber Macaristan'dan geldi...

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası NATO'ya katılmaya karar veren ancak terör örgütlerine verdikleri destek nedeni ile Türkiye'den veto yiyen İsveç, aylarca süren müzakereler ve peş peşe atılan adımlar sonrasında Ankara'yı ikna etmeyi başardı.

"MACARİSTAN ÜYELİĞİ ONAYLAMAYA HAZIR DEĞİL"

Ülkedeki tüm gözler bugün TBMM'de gerçekleşecek görüşmeye kilitlenmişken Macaristan'dan hayalleri suya düşüren bir açıklama geldi.

Macar vekil Agnes Vadai Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı.

İsveçte tüm gözler Türkiyeye çevrilmişken kötü Haber Macaristandan geldi


ORBAN SÖZ VERMİŞTİ ANCAK TUTUM DEĞİŞTİ

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğinin yalnızca parlamentoda onaylanması gereken teknik bir konu olduğunu söylemiş ve Macaristan'ın İsveç'e onay veren son ülke olmayacağını vurgulamıştı.

İsveç resmi kanalı SVT'ye göre bu tutum son günlerde değişti. Macar parlamentosunda İsveç için yapılacak oylama daha önce ertelendi ve konu önümüzdeki haftanın gündeminde de yer almıyor.

İsveçte tüm gözler Türkiyeye çevrilmişken kötü Haber Macaristandan geldi

MACARİSTAN'IN TAVRININ ARKASINDA NE VAR?

Batı medyasında yer alan analizlere göre, Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hakim. Buna gerekçe olarak ise İsveç’ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor.

Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

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ERDOĞAN 'TAKİP EDİYORUZ' DEMİŞTİ

AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili "Şu anda bizimki komisyonda. Bir taraftan plan bütçe çalışmalarımız var. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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#İsveç#Nato#Tbmm

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