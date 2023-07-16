İsveç’te Tevrat ve İncil yakma izni alan eylemci dünyaya ders verdi: İslam’da kutsal kitap yakılmaz

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DAHA önce defalarca Kuran-ı Kerim yakılmasına ifade özgürlüğü olduğu gerekçesiyle izin ve İslam âleminin tepkisini çeken İsveç bu kez İsrail Büyükelçiği önünde Yahudilerin ve Hıristiyanların kutsal kitapları Tevrat ve İncil’in yakılmasına izin verdi. İsrail ve İsveç’teki Müslüman cemaati bu izne tepki gösterdi.

YOKSA SAVAŞ ÇIKAR

Dün öğle saatlerinde Stockholm’deki İsrail Büyükelçiliği önüne elinde Kuran ile gelen Suriye asıllı İsveç’te yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Allush, “Bu Kuran’ı yakan insanlara bir yanıttır. İfade özgürlüğünün dikkate alınması gereken sınırları olduğunu göstermek istiyorum” açıklamasında bulundu. Başından beri Tevrat ya da İncil yakma niyetinde olmadığını söyleyen eylemci, “Birbirimize saygı duymamız gerektiğini, aynı toplumda yaşadığımızı göstermek istiyorum. Eğer ben Tevrat’ı, bir başkası İncil’i, bir başkası Kuran’ı yakarsa burada savaş çıkar. Göstermek istediğim şey, bunu yapmanın doğru olmadığıdır” diye ekledi.

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ÇAKMAĞI YERE ATTI

Allush “(Kutsal kitapları) yakmak Kuran’a aykırı, ben de yakmayacağım. Kimsenin de böyle bir şey yapmaması gerekiyor” diyerek elindeki çakmağı yere attı. İsveç yerel polisi, 15 Temmuz’da Kuran yakma eylemlerine karşı Tevrat ve İncil yakmak isteyen bir kişiye izin verildiğini açıklamıştı. İsveç polisi 28 Haziran’da 37 yaşındaki Suriyeli Salwan Momika’nın Stockholm’de cami önünde Kuran yakmasına izin vermişti. İsveç Dışişleri Bakanlığı ise eylemi kınadığına dair açıklama yapmıştı.

Elinde Kuran tutan Ahmad Allush , “Ben Müslümanım, biz kutsal kitap yakmayız” dedi.

İSVEÇ YİNE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

- Kuran yakılmasına izin verdiği için Türkiye dahil büyük tepki çeken İsveç’in Tevrat ve İncil için de izin vermesi hem İsrail’in hem de İsveç’teki Müslüman cemaatin tepkisini çekti. İsrail basınına göre İsveçli yetkililer, İsrailli muhataplarına kutsal metinlerin yakılmasını yasaklama üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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HERZOG KINAMIŞTI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaak Herzog, İsrail’in eyleme izin vermesini kınayarak “İsrail Devlet Başkanı olarak, tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal olan Kuran’ın yakılmasını kınadım ve şimdi aynı akıbetin Yahudi halkının ebedi kitabı olan Yahudi İncil’ini bekliyor olmasından büyük üzüntü duyuyorum” diye açıklama yapmıştı.