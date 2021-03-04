İsveç’te baltalı saldırı: 8 yaralı

Olay dün yerel saatle 15.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen 20’li yaşlardaki erkek şüpheli, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, polis yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu, tedavilerinin sürdüğü bilgisini verdi. Yerel medya, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve balta kullandığını yazdı. Başlangıçta ‘cinayet girişimi’ olarak değerlendirilen olayın terör bağlantısı soruşturuluyor. İlk değerlendirmesinde olay için “Korkunç bir eylem” yorumunu yapan İsveç Başbakanı Stefan Lofven de, potansiyel terör bağlantısına işaret etti.