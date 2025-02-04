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İsveç'te silahlı saldırı: 5 yaralı

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#İsveç#Saldırı#Okul
İsveçte silahlı saldırı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 16:26

İsveç'te, başkent Stockholm'ün 200 km batısında silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi. Polis, silahlı saldırının okulda yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, olayların "ciddi" olduğunu ve operasyonun sürdüğünü bildirdi.

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İsveç'in güneyindeki Örebro kentinde bir okulda, silahlı saldırı düzenlendi. 

İsveç polisi, yerel saatle 13:00'de (TSİ 15:00) meydana gelen saldırıda beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkent Stockholm'ün 200 km batısında meydana gelen saldırıya ilişkin polis, olayların "ciddi" olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi. 

Açıklamada, halkın bölgeden uzak durması ve evlerden çıkılmaması çağrısı yapıldı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, "Örebro'daki saldırı haberi çok ciddi" ifadelerini kullanarak hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu vurguladı.

Yetkililer, saldırı haberlerinin ardından bölgedeki hastanelere dört kişinin kaldırıldığını bildirirken polis "Çatışma sürüyor. Yaralı memurumuz yok" dedi.

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#İsveç#Saldırı#Okul

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