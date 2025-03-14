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İsveç'te okullarda akıllı telefonlar yasaklandı

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#İsveç#Akıllı Telefon#Okul
İsveçte okullarda akıllı telefonlar yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 12:51

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı. Uygulamanın 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağı duyuruldu.

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İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını duyurdu.

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağını belirten Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını ifade etti.

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

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#İsveç#Akıllı Telefon#Okul

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