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İsveç’te okula saldırı: 10 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Okul#Saldırı
İsveç’te okula saldırı: 10 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

İsveç’in Örobro kentinde yetişkinlerin eğitim aldığı bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının terör saikiyle işlenmediği üzerinde durulurken, saldırganın tek başına hareket eden “yalnız kurt” olduğu kaydedildi.

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İsveç’in Örabro kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı, dün öğleden sonra başkent Stockholm’ün 200 km batısındaki kentte yer alan “yetişkin eğitim merkezinde” yaşandı.

İsveç’te okula saldırı: 10 ölü
Bazı öğrenciler barikat kurarak saldırıdan kurtuldu.

Yerel medya, 35 yaşındaki saldırganın polisle çatışmaya girdiğini ve intihar ettiğini yazdı. 28 yaşındaki bir görgü tanığı, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, “Üç patlama ve çığlık sesleri duydum. Polis geldi, tahliyeyi beklememizi söylediler” dedi. Okulda hemşirelik eğitimi alan 35 yaşındaki Hellen Werme, koridorda yürürken saldırganın ayak seslerini duyduğunu, bulunduğu odada yatağın arkasına saklanarak kurtulduğunu söyledi.

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İsveç’te okula saldırı: 10 ölü
Saldırganın otomatik silahla okulun koridorunda yürüdüğü anlar.

Yetkililer saldırganın yalnız başına hareket ettiğini bildirirken, terör bağlantısı olmadığı üzerinde durulduğu kaydedildi. Ölen 10 kişi arasında saldırganın da bulunduğu belirtilirken, saldırganın herhangi bir suç kaydı olmadığı ve kimliğini değiştirmiş bir kişi olduğu belirtildi. Campus Risbergska adı verilen okul, 20 yaşın üzerindeki öğrencilere hizmet veriyor. İlkokul ve lise derslerinin yanı sıra göçmenler için İsveççe dersleri, mesleki eğitim ve zihinsel engellilere yönelik de programları bulunuyor.

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#İsveç#Okul#Saldırı

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