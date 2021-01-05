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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 05.01.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

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İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı
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İsveç'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 5 günde 258 artarak 8 bin 985'e çıktı.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 469 bin 748'e yükseldi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in, Noel konuşmasında halka AVM'lere gitmemeleri yönünde uyarı yapmasına rağmen Noel sonrası korumalarıyla AVM'ye giderek kalabalık ortamda alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Yoğun eleştirilere maruz kalan Löfven özür diledi.

Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemlerle yetinilen İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi izleniyor.

İsveçte koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

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