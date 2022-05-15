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İsveç'te iktidar partisinden NATO üyeliğine destek

#NATO#İsveç#Sosyal Demokrat Parti
İsveçte iktidar partisinden NATO üyeliğine destek

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokratlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi. Parti, İsveç’e nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olduklarını aktardı.

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Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya muhtemel üyeliklerinin ele alınmasının ardından İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokratlar, NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi.

Sosyal Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Parti kurulu 15 Mayıs 2022'deki toplantısında, partinin İsveç'in NATO üyeliğine başvurması için çalışmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURMASI BEKLENİYOR

NATO'ya katılması birkaç ay önce uzak bir ihtimal olarak görülen İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Finlandiya'yla birlikte güvenlik ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye karar verdi. Finlandiya NATO’ya üyelik için başvuru yapmaya karar verdiğini duyururken, İsveç’in de birkaç gün içinde NATO üyeliği için resmi bir başvuru başlatması bekleniyor.

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#NATO#İsveç#Sosyal Demokrat Parti

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