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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

İsveç'te "Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür çizme" eylemi düzenlemek isteyen politikacıya izin verilmedi

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İsveç'te "Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür çizme" eylemi düzenlemek isteyen politikacıya izin verilmedi

İsveç'in Malmö kentinde, "Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür çizme" eylemi düzenlemek isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polisin izin vermediği bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan açıklamada, Paludan'ın, 20 Mayıs perşembe günü Malmö'nün Rosengard bölgesinde yapacağı etkinliğe izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'da herkesin gösteri ve eylem hakkına sahip olduğu bildirilirken, bu gösteriye yüksek güvenlik riski nedeniyle izin verilmediği kaydedildi.

İslam karşıtı Paludan ise aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt'e yaptığı açıklamada, ne olursa olsun Malmö'ye gideceğini ve eylemini gerçekleştireceğini belirtti.
Paludan'ın Müslümanların kalabalık yaşadığı Rosengard bölgesinde izinsiz eylem yapacağını duyurması endişelere neden oldu.

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