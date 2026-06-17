İsveç’te göçmenlik ‘davranışa’ bağlandı

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“İyi Davranış” yasası olarak da adlandırılan yeni düzenleme; ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma veya aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantı gibi durumların oturma izninin iptal edilmesine gerekçe oluşturabilmesini öngörüyor. Yasa, değerlendirme sürecindeki dosyaları ve daha önce verilmiş oturma izinlerini de kapsıyor. Düzenleme, eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde sağ hükümet ve onu destekleyen milliyetçi İsveç Demokratları Partisi tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı göç politikası sıkılaştırmasının bir parçası olarak görülüyor.

Yasa “hukukun üstünlüğü ilkesini ve yasa önünde eşitlik prensibini zedelediği” gerekçesiyle insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. Stockholm merkezli Sivil Haklar Savunucuları örgütü, yasanın insanların hangi davranışlarının kendilerine karşı kullanılabileceği konusunda belirsizlik yarattığını savundu. İsveç Göç Bakanı Yohan Forssell, mart ayında teklifi sunarken, “Doğru olanı yapmak için çaba göstermeyen hiç kimse burada kalabileceğini varsaymamalı” demişti.