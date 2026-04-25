İsveç'te gizli belge skandalı: Diplomatın evinden çıktı

Haberin Devamı

İsveç Dışişleri Bakanlığında görev yapan üst düzey bir diplomatın, gizli belgeleri evinde sakladığı iddiası ülkede gündem oldu. İsveç Radyosu’nun haberine göre, diplomat geçen yıl İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO) tarafından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda diplomatın evinde devlete ait gizli belgelere ulaşıldığı bildirildi.

ULUSAL GÜVENLİK SUÇLAMASI

Haberde, söz konusu diplomatın İsveç’in ulusal güvenliğini ilgilendiren önemli bilgileri yasa dışı şekilde kullanmakla suçlandığı belirtildi.

Yetkililer, olayın ülke güvenliği açısından hassas bir soruşturma kapsamında ele alındığını aktardı.

BELGELERİ BAKANLIKTAN ALIP EVİNE GÖTÜRDÜ İDDİASI

Savcılık tarafından dava sürecinin başlatıldığı belirtilirken, diplomatın Dışişleri Bakanlığındaki görevi sırasında bazı belgeleri alarak evine götürdüğü öne sürüldü.

Haberin Devamı

Soruşturmanın, belgelerin niteliği ve nasıl kullanıldığı üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında işlem başlatılan diplomatın ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

İsveç kamuoyu şimdi davanın seyrine ve ortaya çıkabilecek yeni bilgilere odaklandı.