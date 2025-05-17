İsveç'te casuslukla suçlanan diplomat evinde ölü bulundu

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İsveç İç Güvenliği (SAPO), casusluk faaliyetlerinde bulunduğundan şüphenilen üst düzey bir dışişleri bakanlığı diplomatının evine baskın düzenledi. 12 Mayıs pazar günü düzenlenen baskında gözaltına alınan diplomat 15 Mayıs perşembe günü serbest bırakıldı.

Aftonbladet gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın çeşitli yerlerindeki büyükelçiliklerde görev yapan diplomat, serbest bırakıldığı günün akşamı evinde ölü bulundu.

İsveç polisi, diplomatın ölümüne ilişkin soruşturma başlattıklarını ancak cinayetten şüphelenmediklerini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan birinin öldüğünü maalesef doğrulayabiliriz. Yakınlarını düşünerek ayrıntı paylamayacağız" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, diplomatın evinde ölü bulunmasına ilişkin "Bakanlıktaki bir meslektaşımın öldüğüne dair üzücü bir haber aldım. Düşüncelerim, ailesi ve onu seven arkadaşları ile meslektaştlarıyla birlikte" dedi.

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Ancak soruşturmayı yürüten savcı Per Lindqvist, ölen kişinin casusluk soruşturmasında gözaltına alınan diplomat olup olmadığını teyit edemeyeceklerini belirtti.

SAPO, casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama yapmazken bu faaliyetlerin 1 ve 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiğini söyledi.

DARP RAPORU ALMAK İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Diplomatın avukatı Anton Strand, müvekkilinin serbest kaldıktan sonra darp raporu alabilmek için hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Strand, polise karşı "orantısız güç" ve "kötü muamele" ile "görevi kötüye kullanma" şikayetinde bulunduğunun altını çizdi.