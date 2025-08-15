×
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'te camiye silahlı saldırı! Fail yakalanamadı, polis arama çalışması başlattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 16:04

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camiye cuma namazının ardından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsveç polisinin açıklamasında, Örebro kentindeki camiye düzenlenen silahlı yaralananların olduğu kaydedildi.

Vatandaşlara saldırının düzenlendiği bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Polis, saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını belirtti.

SVT News’in haberine göre, Boglundseengen Camii yakınlarında düzenlenen silahlı saldırganlar camiden çıkan bir kişiyi hedef aldı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında birkaç el silah sesi duyduklarını ifade ederek, hedef alınan kişinin cemaatin arasındayken vurulduğunu dile getirdi.

Olay yerinde bulunan bir tanık, “İlk başta roket olduğunu düşündüm ama değildi” dedi.

Başka bir tanık ise saldırganın camiden çıkan kişiye dört beş el ateş ettiğini öne sürdü.

POLİS FAİLİ ARIYOR

Bergslagen polisi basın sözcüsü Anders Dahlman, fail ya da faillerin henüz yakalanamadığını, tanık beyanları ve bölgeden gelen raporlara göre kapsamlı bir arama yürüttüklerini açıkladı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, saldırıyla ilgili “cinayete teşebbüs” suçundan ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay yerine 7 ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

