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İsveç'te bıçak sırtında seçim: Aşırı sağ iktidar yolunda

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#İsveç Seçimleri#İsveç Demokratları#Anket Sonuçları
İsveçte bıçak sırtında seçim: Aşırı sağ iktidar yolunda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 17:33

İsveç'te 8 milyondan fazla seçmen, genel seçimlerde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Neo-Nazi kökenlere sahip aşırı sağcı İsveç Demokratları, seçimlerden iktidar koalisyonuna ortak olabilecekleri bir sonuç almak için yoğun bir kampanya yürüttü.

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İsveç'te seçim kampanyası, liderler arasındaki kişisel kavgalar, yanlış bilgilendirme suçlamaları ve Maga (Amerika'yı yeniden büyük yap) esintili reklamlarla alışılmadık derecede sert ve kutuplaşmış bir havada geçti.

İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanıyor. TSİ 09.00'da başlayan oy verme süreci 21.00'e kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

İsveçte bıçak sırtında seçim: Aşırı sağ iktidar yolunda

AŞIRI SAĞ HÜKÜMETTE YER ALABİLİR

Financial Times'ın (FT) haberine göre ülkenin ikinci büyük partisi olan aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın ilk kez hükümete girmesi ihtimali, seçimin en çok konuşulan konusu oldu. Dört yıldır iktidarda olan sağ blok, Moderates, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller'den oluşuyor. İsveç Demokratları bu bloğa dışarıdan destek veriyordu.

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İsveç Seçim Kurulu'ndan (Valmyndigheten) yapılan açıklamada, seçim günü yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla 26 Ağustos'ta başlatılan erken oy kullanımı kapsamında 3,5 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı ifade edildi.

İsveçte bıçak sırtında seçim: Aşırı sağ iktidar yolunda

SAĞ İLE SOLUN OY ORANLARI BAŞA BAŞ

İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre, muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları'nın oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor.

Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği yorumları yapılıyor. Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının bugünkü seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.

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#İsveç Seçimleri#İsveç Demokratları#Anket Sonuçları

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