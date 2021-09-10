MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsveç'te bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen çifte izin çıkmadı!
GeriDünya İsveç'te bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen çifte izin çıkmadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 10.09.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

İsveç'te bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen çifte izin çıkmadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç'te bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen çifte izin çıkmadı!

İsveç'in Halland bölgesinde yenidoğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği bildirildi.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan çift bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti. Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca güçlü karakter isimlerinin çocuklara verilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi. Vergi Dairesi, 2009'da Malmö'de yaşayan bir ailenin bebeklerine "Allah" ismini koyma talebini de reddetmişti. İsveç'te çocuklara "Şeytan" ismi vermek de yasak.

"İsveç İsim Yasası"na göre, ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi