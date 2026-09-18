İsveç'te askeri eğitim alanında patlama

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Karlsborg yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezinde yaşanan patlama sonucunda 7 askerin yaralandığı, 5'inin yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı. İsveç Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mikael Agren, atış poligonunda "iş kazası" yaşandığını ifade ederek, olaya ilişkin fazla detay paylaşamayacağını belirtti.

İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberinde, Skaraborg Hastanesi yetkilisi de 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek diğer 2 askerin ise hafif yaralı olduğunu ifade etti. Hastane yetkilisi ayrıca, yaralılarda şarapnel parçaları tespit edildiğini aktardı.

Ulusal medya ise Karlsborg'daki eğitim alanında eski ve patlamamış mühimmatın bulunduğunu, olayın ardından yapılan acil yardım çağrısında patlama sesi duyulduğuna yönelik bilgi paylaşıldığını belirtti. Polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.